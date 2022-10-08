Türkiye Gazetesi

Bir grup, tersanedeki işçilere silahla saldırdı. O korku dolu anlarda vatandaşlar çığlık çığlığa panik yaşadı. Altınova Tersaneler Bölgesi’ndeki bir firmanın işçileriyle aralarında husumet olduğu öğrenilen 4 kişilik grup tersane önüne araçlarıyla gelerek beklemeye başladı.

ÇIKIŞ VAKTİ SALDIRIYA GEÇTİLER

İşçilerin tersaneden çıkış yaptığı sırada araçlarında çıkan şüpheliler çalışanlara tabancayla ateş etmeye başladı. Saldırıda yaralanan 5 tersane işçisi Yalova Devlet Hastanesi ve kentteki özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

O ANLAR KAMERADA

Dakikalarca süren silahlı saldırı cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaşanan saldırı sırasında çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Polis saldırı sonrasında bölgeden araçlarıyla kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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