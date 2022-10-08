Türkiye Gazetesi

Dün Gaziantep'te yaşanan korkunç olayda ihbar üzerine bir eve giden ekipler kan donduran manzarayla karşılaşmıştı. Şahinbey ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde baba işteyken evde bulunan anne Nazlı Ş. (27) ve 2 aylık bebeği Mustafa'dan haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu ve ihbar üzere ekipler eve gitti. Ekipler evde bulunan 2 aylık bebeğin çok sayıda bıçak darbesiyleöldürüldüğünü, anne Nazlı Ş.'nin ise hafif yaralı ve baygın bir şekilde bebeğin yanında yatarken buldu.

Yaşanan olayın ardından hastaneye kaldırılan anne Nazlı Ş., tamamlanan tedavisinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

ANNENİN İTİRAFI KAN DONDURDU: BEBEĞİ ÖLDÜRMÜŞ

Emniyette sorguya alınan anne, sorgusunda bebeğini öldürdüğünü itiraf etti. Anne Nazlı Ş. emniyetteki ifadesinde çocukluğundan bu yana psikolojik sorunlar yaşadığını iddia ederek bebeğini başkalarının öldürmesinden çekindiği için öldürmüş olabileceğini ve olay anını tam olarak hatırlamadığını söyledi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan katil zanlısı anne, adli mercilere sevk edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi.

2 aylık bebek ölü bulundu! Mustafa bebek katili kimdir, bulundu mu? Gaziantep Mustafa bebek cinayeti olayı nedir? Mustafa bebek olayı nedir? Mustafa bebek katili kimdir, bulundu mu? Gaziantep’te 2 aylık bebek bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Korkunç cinayetin detayları ortaya çıkmaya başladı. Gaziantep’te 27 yaşındaki Nazlı Ş. ve 2 aylık bebeği Mustafa Ş.’den haber alamayan yakınları ihbarda bulundu. Polis ve sağlık ekipleri girdikleri evde 2 aylık Mustafa bebeği bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. Yaralı anne Nazlı Ş. hastaneye kaldırıldı. Şoke eden olayın ardından Mustafa bebek katili kimdir, bulundu mu?

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