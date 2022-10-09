Türkiye Gazetesi

Ankara Altındağ Çamlık Mahallesi'nde gece saat 00.00 sularında boşanma aşamasındaki eşinin evini basan adam 2 çocuğu ve karısını katlederek kendini astı.

İddiaya göre, ismi henüz öğrenilemeyen koca, gece 00.00 sularında boşanma aşamasındaki eşi ve çocuklarının yanına geldi. Kapıyı kırarak içeri giren şüpheli, tartıştığı karısı ile 9 ve 12 yaşlarındaki biri kız biri erkek iki çocuğunu bıçakla öldürdükten sonra kendini astı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, evde 4 kişinin cesedine ulaştı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VARDI

Olay yeri incelemesinin ardından ailenin cansız bedenleri, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Zanlının, eşiyle boşanma sürecinde olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararının bulunduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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