Türkiye Gazetesi

İstanbul Karaköy'de geçtiğimiz günlerde denetim yapan Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kadın ve çocuk dilenciler yakaladı. Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen dilenciler merkeze götürüldü.

SANİYE SANİYE KAMERADA

Kadın ve çocuğun dilenerek aldıkları paraları sakladıkları yer ise zabıta ekiplerini şaşkına çevirdi. Yabancı uyruklu kadın parayı ağzının içinden çıkartırken, çocuk ise pantolonun paçasından para çıkarttı.

O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Dilencinin üzerinden servet çıktı! “Yalova’da ilk defa bu kadar yüklü miktarda paraya denk geldik” Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan dilencinin üzerinden servet çıktı. Dilencinin paraları say say bitmedi. Paralarına el konulan dilenci tutuklandı.