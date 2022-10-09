Türkiye Gazetesi

Son dakika: Meteoroloji İstanbul ve Ankara için saat verdi, sağanak uyarısında bulundu. 'Haftanın son gününde hava nasıl olacak' sorusunun cevabı belli oldu. Yurdun birçok kentinde sağanak kendisini gösterecek, aynı zamanda kuvvetli fırtına da bekleniyor.

9 EKİM 2022 HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; Marmara’nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Adana’nın kıyı kesimlerinin yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz kıyıları, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın, Rize, Bayburt, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar ise genellikle kuzey ve kuzeybatı, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esecek.

19 KENT İÇİN SARI VE TURUNCU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok kent için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Bu illerde yaşayanların ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması istenirken, aynı zamanda fırtına konusunda da tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.

Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı iller Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Kastamonu, Muş, Rize, Siirt, Trabzon, Tunceli, Van ve Şırnak olurken; turuncu kod verilen iller ise Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce oldu.

9 Ekim 2022 hava durumu tahmin haritası

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı 16

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Anadolu yakası sağanak yağışlı 22

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 26

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kıyı kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Antalya: Parçalı bulutlu 29

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların akşam saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor) 24

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 21

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Son dakika: Meteoroloji'den 19 il için 'turuncu' ve 'sarı' uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor (8 Ekim 2022 hava durumu) Meteoroloji Genel Müdürlüğü günün hava durumuna dair detayları paylaştı. Sağanağın özellikle Batı ve Orta Karadeniz ile Gümüşhane, Sivas, Tunceli civarında yoğunlaşacağını belirten Meteoroloji, 19 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. İşte günün hava durumuna dair detaylar...