Türkiye Gazetesi

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Kazada baba ve kızı öldü, biri ağır 3 kişi yaralandı. Araçtakilerin Bursa'dan İznik'teki bir düğüne gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ



Mehmet Emin Arslan (37) yönetimindeki 22 ACB 837 plakalı otomobil, Yenişehir Çevre Yolu Kozdere Kavşağı yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.



Kazada, sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü ve kızı Havva Arslan (10) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Tedavisi devam eden yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

DÜĞÜNE GİDİYORLARDI

Araçtakilerin Bursa'dan İznik'teki bir düğüne gitmek üzere yola çıktıkları belirlendi.

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