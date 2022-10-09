Türkiye Gazetesi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksek Hızlı Tren (YHT) inşaat alanlarından hırsızlık yapılacağı bilgisi üzerine adli makamların koordinesiyle operasyon yaptı. Jandarma ekiplerinin titiz planlama, takip ve çalışmaları sonucunda Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bulunan YHT inşaatından 100 bin TL değerindeki 20 ton demir çalan 3 şüpheli, çaldıkları demirleri tırlara yükleyip YHT inşaatı tünellerini kullanarak kaçırmaya çalıştı. YHT inşaatından tünelleri kullanarak 100 bin TL'lik hırsızlık yapan şüpheliler, jandarmanın yaptığı operasyonla Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde çaldıkları demirlerle birlikte suçüstü yakalandı.

Yakalanan 3 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın adli makamların koordinesiyle çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi.

Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi: Hızlı tren bağlantılı şehir sayısı 54'e çıkacak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bundan sonraki süreçte demir yolu yatırımına daha çok ağırlık vereceklerini kaydederek, bu alandaki hedeflerini paylaştı. Bakan Karaismailoğlu, 8 ilde olan hızlı tren bağlantılı şehir sayısını 54'e çıkaracaklarını bildirdi.

Milli hızlı tren geliyor! 582 yolcu taşıyacak projede yeni süreç Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ) Faaliyet Raporu'na göre, ihtiyaçlar doğrultusunda tren setlerine yönelik çeşitli çalışmalar yürütülüyor. Tasarım çalışmalarının bu yıl tamamlanması hedeflenen ve prototip üretim sürecine başlanan 'Milli Hızlı Tren Seti'nin 8 araçtan oluşması ve 582 yolcu kapasitesiyle saatte 225 kilometre işletme hızına ulaşması planlanıyor.

İstanbul'a yılın ilk 5 ayında hızlı trenle 1,1 milyondan fazla yolcu geldi İstanbul'a, 2022'nin ilk 5 ayında hızlı trenle gelen yolcu sayısının 1 milyon 117 bin 317 olduğu bildirildi.