Türkiye Gazetesi

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 6 Ekim tarihinde polise gelen bir ihbar, ekipleri harekete geçirdi. Polis ekipleri, Eylül ayında bir kız bebek dünyaya getiren anneyi gözaltına aldı. Bebeğin evde bulunamaması üzerine sorgulanan kadın, bebeği tarlaya gömdüğünü itiraf etti.

Kadının itirafı sonrası evin karşısında bulunan tarlada arama yapan polis ekipleri, çöp torbasına benzer bir poşete konularak gömülen bebeği çıkarttı. Bebeğin cansız bedeni, otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ANNE TUTUKLANDI, KIZ KARDEŞİ SERBEST

Olayla ilgili gözaltında bulunan Anne B.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, kendisine yardım ettiği gerekçesi ile gözaltına alınan kız kardeşi B.Ç. (23) ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

EVİN ÇATISINDA 23 GÜN SAKLAMIŞ

'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen anne B.Ç.'nin mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı. B.Ç., bebeği 12 Eylül tarihinde dünyaya getirdiğini, gece acıktığını düşünerek bebeği emzirdiğini ve o gece uyuyakaldığını iddia etti. Sabah uyandığında bebeğinin üzerinde yattığını ve baktığında bebeğin nefes almadığını fark ettiğini ileri süren anne, bebeği evinin çatısında sakladığını, 6 Ekim tarihinde ise bebeği oradan alarak evlerinin yakınında bulunan tarlaya gömdüğünü belirtti.

Öte yandan, bebeğin babası olduğu iddiasıyla gözaltına alınan S.Ö., bebeğin kendisinin olup olmadığını bilmediğini ileri sürerken, bebeğin kesin ölüm nedeni ve babasının kim olduğu adli tıp kurumundaki incelemenin ardından belirlenecek.

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