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    BUGÜN KANDİL Mİ, kandil ne zaman? 11 Ocak ne kandili?

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Bugün kandil mi sorusu sosyal medya da en çok aratılan konular arasına girdi. Yeni yılın ilk günlerinde kandil günleri merak konusu oldu. 2024 yılı kandil günleri, 11 Ocak ne kandili? İşte detaylar...

    BUGÜN KANDİL Mİ, kandil ne zaman? 11 Ocak ne kandili?
    Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Müslümanlar için manevi olarak yılın en önemli günlerinden ve gecelerinden olan kandillerin 2024 yılında hangi günlerde olduğu merak ediliyor. Üç ayların yaklaşmasıyla üç ayların ilk cuma gecesine denk gelen Regaip kandilinin günü merak edildi. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar sonrası bugün kandil mi? sorusu sıklıkla aratılıyor. Bugün kandil mi? 11 Ocak perşembe ne kandili? 

    BUGÜN KANDİL Mİ?

    Müslümanların manevi yoğunlukta geçirdiği üç aylar Recep ayı ile 12 Ocak günü başlıyor. Üç ayların gelişini müjdeleyen Regaip kandili ise Recep ayının ilk cuma gecesine denk gelir. Bu nedenle bugün yani 11 Ocak Perşembe günü Regaip kandilidir. 11 Ocak perşembe ve 12 Ocak cuma gecesini birbirine bağlayan geceye ise Regaip gecesi denir. Bu gecede dua kapılarının açık olduğu söylenir. Müslümanlar bu geceyi ibadet ederek, Kur'an- Kerim okuyarak, dua ve tevbe ederek geçirirler.

    2024 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

    Regaib Kandili - 11 Ocak 2024 Perşembe

    Miraç Kandili - 6 Şubat 2024 Salı

    Berat Kandili - 24 Şubat 2024 Cumartesi

    Kadir Gecesi - 5 Nisan 2024 Cuma

    Mevlid Kandili - 14 Eylül 2024 Cumartesi 

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Yaşam > BUGÜN KANDİL Mİ, kandil ne zaman? 11 Ocak ne kandili?
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