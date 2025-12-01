Kars'ın merkezinde araç sayısının 50 bini aşması günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Merkez nüfusu 121 binken, araç sayısının 50 binden fazla olması trafik sorununun yanında araç park sıkıntısı yaşanmasına da sebep oluyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı son verilere göre Kars'ın merkez nüfusu yaklaşık 121 bin civarında. Merkezde ise trafiğe kayıtlı araç sayısı 54 bin 138'e ulaştı. Bu rakam, şehirde neredeyse her iki kişiden birinin araç sahibi olduğu sonucunu ortaya çıkarıyor.

TRAFİK SORUNU YAŞANIYOR

Araç sayısındaki artış, özellikle kent merkezindeki cadde ve sokaklarda yoğun trafik yaşanmasına sebep oluyor. Uzmanlar, kişi başına düşen araç oranının Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde olduğuna dikkat çekerek, şehirde büyükşehir trafiğine benzer bir yoğunluğun oluştuğunu söylüyor.

Kars merkezde sorun büyüyor! Nüfus 121 bin, araç sayısı 50 binden fazla

OTOPARK SIKINTISI DA VAR

Trafiğe ek olarak otopark sıkıntısı da günlük hayatı zorlaştırıyor. Sürücüler, işlek caddelerde park yeri bulmakta zorluk çekerken, plansız park uygulamaları gün içinde trafiğin akışını olumsuz etkiliyor. Bazı vatandaşların caddelere duba ve benzeri malzemeler yerleştirerek alan tutmaya çalışması ise ayrı bir karmaşa oluşturuyor.

ÇÖZÜM ARANIYOR

Kent sakinleri, artan araç sayısına karşılık trafik ve otopark sorunlarının çözümü için yeni düzenlemeler yapılmasını istiyor. Sürücüler, kalıcı çözümler üretilmesi gerektiğini belirterek yerel yönetimlerden adım bekliyor.

Editör:MAHMUT EKİNCİ

Haberle İlgili Daha Fazlası