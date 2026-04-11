Kar eridi, baraj doldu: Patnos Barajının su seviyesinde yüzde 60’lık dev artış!
Ağrı’nın Patnos ilçesinde nisan ayında etkili olan yoğun kar ve yağmur yağışları, Patnos Barajı’ndaki su seviyesini %60 oranında artırırken; karların erimesiyle yükselen debi, geçen yılın kuraklık izlerini tamamen sildi.
Ağrı'nın Patnos ilçesindeki Patnos Barajı'nda yoğun kar yağışı ve yağmurun etkisiyle su seviyesinde yüzde 60 oranında artış yaşandı.
Geçtiğimiz yıl kontrolsüz tarımsal sulama ve düşük yağışlar nedeniyle kritik seviyelere gerileyen baraj, nisan ayında etkili olan şiddetli kar ve yağmur yağışlarıyla yeniden hayat buldu. Özellikle son günlerde etkisini artıran yağışlarla birlikte barajın debisi yükselirken, bazı bölgelerde suyun coşkun şekilde aktığı gözlemlendi. Kar sularının erimesi ve yağmurun etkisiyle barajdaki doluluk oranının arttığı ifade edildi.
ARTIŞ GÖZLEMLENDİ
Barajın su seviyesine ilişkin değerlendirmede bulunan Menekşe Sevinç, geçen yıl yaşanan su azalmasının tarımsal sulamadan kaynaklandığını hatırlatarak, bu yıl ise yağışların etkisiyle su seviyesinde dikkat çekici bir artış gözlemlendiğini belirtti.
