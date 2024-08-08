Sigara istedi, alamayınca dehşet saçtı!

Düzenleyen: Batıkan Altaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 8 Ağustos 2024 20:16 - Güncelleme: 8 Ağustos 2024 20:29 - Güncelleme:

Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki işlek bir caddede sigara isteyen kişinin talebini geri çeviren bir adam, aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Saldırgan, olay yerinden kaçarken 3 kişiyi daha bıçakladı. Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınırken, polis kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.