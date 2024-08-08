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Sigara istedi, alamayınca dehşet saçtı!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki işlek bir caddede sigara isteyen kişinin talebini geri çeviren bir adam, aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Saldırgan, olay yerinden kaçarken 3 kişiyi daha bıçakladı. Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınırken, polis kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen şahıs, yolda yürüyen bir kişiden sigara istedi. Kendisine sigara vermeyen kişiyi yanında bulunan bıçakla yaralayan şüpheli, olay yerinden hızla uzaklaştı.

3 KİŞİYE DAHA BIÇAKLADI

Kent meydanına doğru kaçan şahıs, önüne çıkan E.B., S.Y. ve ismi belirlenemeyen bir kişiyi daha bıçaklayarak olay yerinden uzaklaştı.

POLİS ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Olayı gören vatandaşlar, durumu Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınırken, polis kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

 

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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