Türkiye NewspaperBizim SayfaGazete Abonelik
31 Aralık 2022 Cumartesi
11˚
Dijital Abonelik
11˚
Video Galeri Dijital Abonelik
Anasayfa > yaşam

Soma'da maden kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Yaşam  
2019-01-13 15:24:31

Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybederken, 1 işçi de yaralandı.

Soma&#039;da maden kazası: 1 ölü, 1 yaralı
fotoğrafı büyüt
Fotoğrafı Paylaş

Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir madencilik şirketine ait ocakta kamalama işlemi yaparken meydana gelen kazada 2 işçinin yaralanarak Soma Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı, işçilerden 1'inin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi. Manisa Vali'liğinden yapılan açıklamada, "Bugün saat 10.00 sıralarında ilimiz Soma ilçesindeki bir madencilik işletmesine ait ocakta kamalama işlemi yaparken meydana gelen olayda 2 işçimiz yaralanarak Soma Devlet Hastanesine kaldırılmış, işçilerimizden 1'i kurtarılamayarak vefat etmiş, ayağı kırılan diğer işçimiz tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili gerekli soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı. 

Trajikomik anlar: Kazayı izlerken kaza yaptılar
Maltepe D-100 karayolunda tır şoförü seyir halindeki otomobile sürttü, şoför aracını kontrol etmek için kapısını açtı. Tır sürücüsü bu kez de açık kalan otomobilin kapısına çarptı, kapı yerinden söküldü. Aracının üzerine çıkarak tartışan sürücüleri izleyen bir başka sürücü ise önünde seyir halinde olan otomobile çarptı.
Etiketler
Manisa Soma
İlginizi Çekebilir
Sosyal medyayı kasıp kavuruyor: Ojeler mavi mi beyaz mı?
Bir sosyal medya kullanıcısının tırnaklarını paylaştığı fotoğraf sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Kullanıcılar ojenin rengi konusunda ikiye bölündü. Bazı kişiler ojenin mavi olduğunu söylerken bazıları ise beyaz renkte olduğunu savundu. Bu soru, 2015 yılında sosyal medyanın gündemine oturan ‘Elbisesin rengi ne?’ tartışmalarını akıllara getirdi.
Göz bozan optik illüzyon testi: Köpek nerede?
Kars donuyor: Termometreler eksi 15’i gördü
Bahçedeki kaybolan köpeği 17 saniyede bulanlar dahi sayılıyor
30 Aralık Cuma yarım gün mü?
Zihin sınırlarını zorlayan test: Kediyi kimse bulamıyor
Gözleri kör eden test: Adamın kayıp papağanı nerede?
Diyanet İşleri Başkanlığı'na 6200 personel alınacak
Dikkat testi: Farklı kalbi bulabilir misiniz?
Video Haberler
HABER
1 saat önce
Aydın'daki can pazarı kamerada! Yangından kaçan son kişi oldu
HABER
3 saat 20 dakika önce
İsmail Demir 'Milletimize yeni yıl hediyesi' diyerek duyurdu: SİPER 100 km'den tam isabetle vurdu
Cem Küçük
Gazete Yazarı
EYT ile Cumhurbaşkanı büyük avantaj yakaladı 
Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil
Gazete Yazarı
Bizden olanlar!
Prof. Dr. Emre Alkin
Gazete Yazarı
2022'de kazandıran ve kaybettirenler...
Atilla Yayla
Gazete Yazarı
EYT’de doğrular ve yanlışlar -2-
Hikmet Köksal
Gazete Yazarı
Seçmen niye başka adres arasın?..
Meryem Aybike Sinan
Gazete Yazarı
Bağlum’da ‘bir an, bin huzur!’
Öcal Uluç
Gazete Yazarı
İstikrarın “İ’si var mı?..
Hasan Sarıçiçek
Gazete Yazarı
Bravo Masuaku
Ömer Faruk Ünal
Gazete Yazarı
Sayın Büyükekşi ne demişti?
Sadık Söztutan
Gazete Yazarı
Sizi koltuğa alalım
Ahmet Demirbaş
Gazete Yazarı
''Bize yanlış bilgi veren papazlara çok kızıyordum"
Osman Ünlü
Gazete Yazarı
Hazret-i İsa’nın doğumu belli değil midir?
Abdüllatif Uyan
Gazete Yazarı
İnanmayan yanar!
Ünal Bolat
Gazete Yazarı
“Ya Rabbi utandırma.”
Vehbi Tülek
Gazete Yazarı
Allahü teâlâ rızık vericidir
Anlat Derdini Feridun Ağabey'e
Gazete Yazarı
Ecrin bebeğe hayırseverlerin desteğini bekliyorlar
Ragıp Karadayı
Gazete Yazarı
Beğensek de beğenmesek de şehir hayatı böyleydi...
Yetenekli Kalemler
Gazete Yazarı
Siz biliyorsunuz şimdileri
Foto Haberler
2 saat 2 dakika önce
|Türkiye
2023 pasaport, ehliyet ve kimlik kartı ücretleri belli oldu!
8 saat 35 dakika önce
|Yaşam
İHA objektiflerinden 2022 yılı
8 saat 56 dakika önce
|Türkiye
Bir belediyeden daha büyük zam! Tüm personellere yüzde 54.66 artış: Yüzler güldü, en düşük maaşla cepler bayram edecek
10 saat 56 dakika önce
|Türkiye
Merakıyla başladı, şimdi paraya para demiyor! Yılda bir defa yetişiyordu ama artık 20 günde bir çıkıyor: Hem ucuz hem de göreni teşvik ediyor