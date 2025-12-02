Tatil için gittiği Güney Kıbrıs’ta hayatını kaybeden İngiliz turist Michael Graley’nin kalbinin otopsi sonrası kaybolduğu ortaya çıktı. Acılı eş yaşadıklarını anlatırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde tatil yaparken hayatını kaybeden 76 yaşındaki İngiliz Michael Graley’nin kalbinin kaybolduğu ortaya çıktı.

İngiliz basınındaki haberlere göre Graley, ailesiyle tatil sırasında ayağında uyuşma şikâyetiyle hastaneye kaldırıldı ve sadece birkaç dakika sonra yakınlarına ölüm haberi verildi.

Graley'nin ölümünün ardından ailesinin otopsi sonrası cenazeyi İngiltere'ye sevk ettirdiği fakat belgelerde ölüm nedenin belirtilmediği aktarılan haberlerde, Graley'e İngiltere'deki Rochdale Adli Tıp Kurumu'nda ikinci bir otopsi yapıldığı ve kalbinin çalındığının ortaya çıktığı ifade edildi.

Son sözü 'Ayağım uyuşuyor' oldu... Yaşlı adamın kalbini çaldılar!

EŞİ YAŞADIKLARINI ANLATTI

Graley'in eşi Yvonne Graley, İngiliz basınına verdiği röportajda, eşinin kalbinin GKRY'de biri tarafından çıkarıldığını ve ölüm nedeninin bu yüzden belirlenemediğini ifade etti.

Graley'in eşi Yvonne, eşinin kalbinin alındığı ve nerede olduğu konusunda kendilerine bilgi verilmediğini belirterek, durumu öğrendiğinde şoke olduğunu belirtti.

Graley ailesi, olayın ardından GKRY makamlarına ulaşarak kalbin nerede olduğuna dair bilgi isterken, GKRY polisi, olayla ilgili soruşturma başlattı.

