CUMHURBAŞKANLIĞI

TÜRKİYE
%67.2
%54.4 18088183 RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%28.7 9560883 MUHARREM İNCE
%7.3 2441051 MERAL AKŞENER
%0.9 299734 TEMEL KARAMOLLAOĞLU
%6.7 2239047 SELAHATTİN DEMİRTAŞ
%0.2 63773 DOĞU PERİNÇEK

MECLİS

TÜRKİYE
%57.8
Oy Oranı Toplam Oy MV Sayısı
%45.3 12.455.283 354
%11.8 3.244.176 52
%0 CUMHUR İTTİFAKI 0
%20.8 5.730.067 146
%1.4 386.310 1
%9.6 2.644.652 46
%0 MİLLET İTTİFAKI 0
%0.2 54.001 0
%0.1 32.588 0
%9.7 2.668.948 0
%0.1 17397 1

CUMHURBAŞKANLIĞI

MECLİS

ADANA
ADIYAMAN
AFYONKARAHİSAR
AĞRI
AKSARAY
AMASYA
ANKARA
ANTALYA
ARDAHAN
ARTVİN
AYDIN
BALIKESİR
BARTIN
BATMAN
BAYBURT
BİLECİK
BİNGÖL
BİTLİS
BOLU
BURDUR
BURSA
ÇANAKKALE
ÇANKIRI
ÇORUM
DENİZLİ
DİYARBAKIR
DÜZCE
EDİRNE
ELAZIĞ
ERZİNCAN
ERZURUM
ESKİŞEHİR
GAZİANTEP
GİRESUN
GÜMÜŞHANE
HAKKARİ
HATAY
IĞDIR
ISPARTA
İSTANBUL
İZMİR
KAHRAMANMARAŞ
KARABÜK
KARAMAN
KARS
KASTAMONU
KAYSERİ
KİLİS
KIRIKKALE
KIRKLARELİ
KIRŞEHİR
KOCAELİ
KONYA
KÜTAHYA
MALATYA
MANİSA
MARDİN
MERSİN
MUĞLA
MUŞ
NEVŞEHİR
NİĞDE
ORDU
OSMANİYE
RİZE
SAKARYA
SAMSUN
ŞANLIURFA
SİİRT
SİNOP
ŞIRNAK
SİVAS
TEKİRDAĞ
TOKAT
TRABZON
TUNCELİ
UŞAK
VAN
YALOVA
YOZGAT
ZONGULDAK