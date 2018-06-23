Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kasım Karadaş 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Saadet Partisi Şanlıurfa Bölgesi, 6'nci sıradan millet vekili adayıdır.

Kasım Karadaş 1988 yılında Viranşehir Viranşehir'de doğdu, İlk ve orta öğretimini Viranşehir'de tamamlayan Karataş, Osmaniye Korkutata, Anadolu ve İzmir Üniversitelerinde eğitim gördü. Saadet Partisi ve Anadolu Gençlik Derneğinin çeşitli kademelerinde görev aldı.