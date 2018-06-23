Aziz Şahapoğlu 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Saadet Partisi Şanlıurfa Bölgesi, 9'nci sıradan millet vekili adayıdır.Aziz Şahapoğlu, 1979'da Şanlıurfa'da doğdu. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. Şu an Mali Müşavirlik yapıyor Mali Müşavirlik yapıyor. Uzun yıllar Anodulu Gençlik Derneği Şanlıurfa Şubesi yönetiminde çeşitli görevlerde bulundu Son olarak partisinde İl teşkilat başkanı olarak görev yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.
Aziz Şahapoğlu kimdir?
23.06.2018 - 20:42 | Son Güncelleme: 23.06.2018 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aziz Şahapoğlu kimdir? Aziz Şahapoğlu kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?
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568229 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/biyografi/568229.aspx
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