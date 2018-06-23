Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aziz Şahapoğlu 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Saadet Partisi Şanlıurfa Bölgesi, 9'nci sıradan millet vekili adayıdır.

Aziz Şahapoğlu, 1979'da Şanlıurfa'da doğdu. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. Şu an Mali Müşavirlik yapıyor Mali Müşavirlik yapıyor. Uzun yıllar Anodulu Gençlik Derneği Şanlıurfa Şubesi yönetiminde çeşitli görevlerde bulundu Son olarak partisinde İl teşkilat başkanı olarak görev yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.