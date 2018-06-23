Mehmet Şükrü Yıldırım 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Saadet Partisi Şanlıurfa Bölgesi, 10'nci sıradan millet vekili adayıdır.

Mehmet Şükrü Yıldırım, 1975 Şanlıurfa'da doğdu. İnşaat ve ticaret ile uğraşmaktadır.