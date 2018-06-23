Mehmet Şükrü Yıldırım 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Saadet Partisi Şanlıurfa Bölgesi, 10'nci sıradan millet vekili adayıdır.Mehmet Şükrü Yıldırım, 1975 Şanlıurfa'da doğdu. İnşaat ve ticaret ile uğraşmaktadır.
Mehmet Şükrü Yıldırım kimdir?
23.06.2018 - 20:42 | Son Güncelleme: 23.06.2018 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mehmet Şükrü Yıldırım kimdir? Mehmet Şükrü Yıldırım kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?
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568230 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/biyografi/568230.aspx
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