Mehmet Yaşuk 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Saadet Partisi Şanlıurfa Bölgesi, 13'nci sıradan millet vekili adayıdır.

Mehmet Yaşuk, 1985 yılında Şanlıurfa'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Şanlıurfa'da tamamlayan Yaşuk, tarımla uğraşmaktadır.