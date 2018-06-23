Mehmet Yaşuk 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Saadet Partisi Şanlıurfa Bölgesi, 13'nci sıradan millet vekili adayıdır.Mehmet Yaşuk, 1985 yılında Şanlıurfa'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Şanlıurfa'da tamamlayan Yaşuk, tarımla uğraşmaktadır.
Mehmet Yaşuk kimdir?
23.06.2018 - 20:42 | Son Güncelleme: 23.06.2018 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mehmet Yaşuk kimdir? Mehmet Yaşuk kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?
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568233 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/biyografi/568233.aspx
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