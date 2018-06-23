Mehmet Çadırcı 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, İyi Parti Şanlıurfa Bölgesi, 3'nci sıradan millet vekili adayıdır.Mehmet Çadırcı, Şanlıurfa'da doğdu.
Mehmet Çadırcı kimdir?
23.06.2018 - 20:42 | Son Güncelleme: 23.06.2018 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mehmet Çadırcı kimdir? Mehmet Çadırcı kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?
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568236 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/biyografi/568236.aspx
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