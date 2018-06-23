İmam Badıllı 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, İyi Parti Şanlıurfa Bölgesi, 4'nci sıradan millet vekili adayıdır.

İmam Badıllı, 1963 yılında Şanlıurfa'da doğdu. İlk öğretimin kentte tamamlayan Badıllı, Şanlıurfa Ticaret Meslek Lisesinden mezun oldu.