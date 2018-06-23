Mehmet Fedai Çakmaklı 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, İyi Parti Şanlıurfa Bölgesi, 5'nci sıradan millet vekili adayıdır.

Mehmet Fedai Çakmaklı, 1979 yılında Şanlıurfa'da doğdu. İlk ve orta öğretimini Şanlıurfa'da tamamlayan Çakmaklı, evli.