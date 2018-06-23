Mehmet Fedai Çakmaklı 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, İyi Parti Şanlıurfa Bölgesi, 5'nci sıradan millet vekili adayıdır.Mehmet Fedai Çakmaklı, 1979 yılında Şanlıurfa'da doğdu. İlk ve orta öğretimini Şanlıurfa'da tamamlayan Çakmaklı, evli.
Mehmet Fedai Çakmaklı kimdir?
23.06.2018 - 20:42 | Son Güncelleme: 23.06.2018 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mehmet Fedai Çakmaklı kimdir? Mehmet Fedai Çakmaklı kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?
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568238 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/biyografi/568238.aspx
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