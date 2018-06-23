Mehmet Ganim Başar 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, İyi Parti Şanlıurfa Bölgesi, 7'nci sıradan millet vekili adayıdır.Mehmet Ganim Başar, Şanlıurfa'da doğdu.
Mehmet Ganim Başar kimdir?
23.06.2018 - 20:42 | Son Güncelleme: 23.06.2018 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mehmet Ganim Başar kimdir? Mehmet Ganim Başar kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?
Etiketler : Mehmet Ganim Başar,Mehmet Ganim Başar kimdir,Mehmet Ganim Başar hakkında,2018 genel seçimleri,İyi Parti 2018 Genel Seçimi milletvekili adayları,İyi Parti 27. dönem milletvekili adayı,
568240 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/biyografi/568240.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER