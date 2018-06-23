Murat Kaçak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, İyi Parti Şanlıurfa Bölgesi, 11'nci sıradan millet vekili adayıdır.Murat Kaçak, Şanlıurfa'da doğdu. Harran Üniversitesi Gıda mühendisliği bölümünde eğitimin tamamladı. Halen bir restoran işletmektedir.
Murat Kaçak kimdir?
23.06.2018 - 20:42 | Son Güncelleme: 23.06.2018 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Murat Kaçak kimdir? Murat Kaçak kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?
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568243 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/biyografi/568243.aspx
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