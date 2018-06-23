İbrahim Halil Ağırtaş 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, İyi Parti Şanlıurfa Bölgesi, 12'nci sıradan millet vekili adayıdır.

1993 yılında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde doğdu. Eğitimini Siverek ilçesinde tamamladı. Ticaretle uğraşıyor. Evli 2 çocuk babasıdır.