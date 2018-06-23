Tahsin İpkin 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, İyi Parti Şanlıurfa Bölgesi, 13'nci sıradan millet vekili adayıdır.Tahsin İpkin, Şanlıurfa'da doğdu ve eğitimini burada tamamladı.
Tahsin İpkin kimdir?
23.06.2018 - 20:42 | Son Güncelleme: 23.06.2018 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tahsin İpkin kimdir? Tahsin İpkin kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?
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568245 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/biyografi/568245.aspx
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