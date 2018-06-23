Özgür Gengeç Yaşar 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, İyi Parti Şanlıurfa Bölgesi, 14'nci sıradan millet vekili adayıdır.

Özgür Gengeç Yaşar, 1977 yılında Siverek ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğretimini Siverek'te tamamladı. Açık Öğretim Fakültesi İlahiyat Ön Lisans programını tamamlayan Yaşar, halen aynı üniversitenin Sosyolaji Bölümü 3 sınıfında eğitimine devam etmektedir.