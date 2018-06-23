Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lokman Özcan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Adalet ve Kalkınma Partisi Siirt Bölgesi, 3'nci sıradan millet vekili adayıdır.

AK PARTİ SİİRT MİLLETVEKİLİ 3. SIRA ADAYI LOKMAN ÖZCAN Lokman Özcan, 2 Nisan 1971 tarihinde Siirt'in Pervari ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Pervari'de tamamladı.Babası Emin Özcan, Pervari ilçesinde 25 yıl belediye başkanlığı yaptı. 2011 yılında üye olarak katıldığı AK Parti'de aynı yılda AK Parti Pervari İlçe Başkanı olarak görev aldı. 2014 Yerel Seçimlerinde kardeşi Tayyar Özcan, Belediye Başkanı Adayı olunca,Tüzük Gereği AK Parti İlçe Başkanlığından istifa etti. 7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinde AK Parti Siirt Milletvekili Aday Adayı oldu. 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde ise AK Parti'den Siirt 3. Sıra Milletvekili Adayı oldu. Makedonya Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Bölümünde 3. sınıf öğrencisi olarak eğitimini sürdürmektedir.