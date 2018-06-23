Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meral Danış Beştaş 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Halkların Demokratik Partisi Siirt Bölgesi, 1'nci sıradan millet vekili adayıdır.

5 Nisan 1967'de Mazıdağı'nda doğdu. Baba adı Mehmet, anne adı Medine'dir. Avukat; Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. İnsan Hakları Derneğinde 3 dönem yöneticilik yaptı. Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulunda 2 dönem yöneticilik ve Baro Başkanvekilliği görevini yürüttü. Diyarbakır Barosunun Kadın Hakları Danışma ve Uygulama Merkezinde 3 dönemi aşkın bir süre başkanlık görevi yaptı. 1999 yılında Almanya/Weimar İnsan Hakları Ödülünü aldı. Birçok ulusal ve uluslararası platformda kadın hakları, insan hakları, adil yargılanma hakkı, geçmişle yüzleşme ve hakikatlerin ortaya çıkarılması konularında tebliğler sundu. Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkan Yardımcılığı ve HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürüttü Çok iyi düzeyde Kürtçe ve orta düzeyde İngilizce bilen Danış Beştaş, evli ve 2 çocuk annesidir.