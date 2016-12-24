Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bebek arabasındaki torunu ile birlikte yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadın, aceleci davranınca kaza da kaçınılmaz oldu.

Bebek arabası, içindeki çocukla birlikte kamyonun altında kaldı.

Kaza sonucu çocuğun babaannesi büyük panik yaşarken, kamyon şoförü de kamyonu altından çocuğu çıkardı.

Şanslı çocuğun kazayı hafif yaralı olarak atlattığı kaza anbean güvenlik kamerasına yansırken, babaannenin kamyon şoförüne tepkisi de dikkat çekti.