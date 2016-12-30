Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya ABD'ye misilleme yaparak 35 Amerikalı diplomatı sınırdışı etmeye hazırlanıyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Washington'ın Moskova'ya yönelttiği 'seçimlere müdahale suçlamalarının' mesnetsiz olduğunu söyledi.Lavrov, ABD'nin aldığı yeni yaptırım kararlarının yanıtsız kalmayacağını vurguladı.

LAVROV: PUTİN'E ÖNERİ GÖTÜRDÜK

Lavrov, bu çerçevede Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, 31'i Moskova Büyükelçiliği'nden, 4'ü St. Petersburg Konsolosluğu'ndan olmak üzere 35 ABD'li diplomatın sınır dışı edilmesini önerdiğini belirtti. Lavrov, Putin'e Moskova'daki 2 tesisin ABD'li diplomatlar tarafından kullanılmasına yasak getirilmesini önerdiklerini de kaydetti.