Bir anda kontrolden çıkan araç, kaldırımdaki 2 kişiyi hedef aldı. Yayalardan biri aracın altında kalırken, otomobil park halindeki araca çarparak durabildi. Korkunç kazada otomobilin altında kalan şahıs ağır şekilde yaralandı.
Ölümcül drift!
02.01.2017 - 10:38 | Son Güncelleme: 02.01.2017 - 10:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suudi Arabistan’da drift yapan sürücünün otomobili, feci bir kaza yola açtı.
Etiketler : suudi arabistan,drift,kaza,
434403 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/434403.aspx
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