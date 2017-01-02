Tayland’da bir balıkçı teknesinde yaşanan korkunç patlama, güvenlik kamerasına yansıdı. Gaz kaçağı sonucu teknedeki tüplerin adeta bomba gibi patladığı olayda, 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin kaptan olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu açıklandı.
Balıkçı teknesi havaya uçtu !
02.01.2017 - 14:00 | Son Güncelleme: 02.01.2017 - 14:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tayland’da bir balıkçı teknesinde yaşanan korkunç patlama, güvenlik kamerasına yansıdı. Gaz kaçağı sonucu teknedeki tüplerin adeta bomba gibi patladığı olayda, 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin kaptan olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu açıklandı.
Etiketler : tayland,balıkçı teknesi,patlama,
434466 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/434466.aspx
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