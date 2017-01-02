Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tayland’da bir balıkçı teknesinde yaşanan korkunç patlama, güvenlik kamerasına yansıdı. Gaz kaçağı sonucu teknedeki tüplerin adeta bomba gibi patladığı olayda, 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin kaptan olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu açıklandı.