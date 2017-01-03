Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kampanyaya öncülük eden Katar Ulusal Günü Kutlamaları Organizasyon Komitesinin yazılı açıklamasında, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin her yıl 18 Aralık'ta kutlanan ulusal gün etkinliklerinin iptal edilmesi yönündeki kararının ardından başlatılan kampanya kapsamında açık artırma yapıldığı belirtildi. Komite ile "Katar", "Iyd", "Afif" dernekleri, RAF Kurumu ve Katar Kızılayının koordineli çalıştığı ifade edilen açıklamada, kampanyanın başladığı tarihten bu yana 85 milyon dolar yardım toplandığı duyuruldu. Kampanya bünyesinde 18 Aralık'ta televizyon kanallarında 7 saat süren ortak yayında 67,1 milyon dolar toplanmıştı.