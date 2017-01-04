Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya'nın Fas'taki toprağı Ceuta kentinin sınırında çıkan karmaşada elli Faslı göçmen ve beş İspanyol sınır görevlisi yaralandı. İspanyol yetkililer yılbaşı sabaha doğru gerçekleşen akının "örgütlü ve aşırı şiddet içerikli" olduğunu açıkladı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, altı metre yüksekliğindeki tel örgüleri aşan iki kişi yaralandı. Yetkililer bir güvenlik görevlisinin gözünü kaybettiğini açıkladı. Tel örgülere tırmanmayı başaran onlarca göçmen ise Fas'a geri gönderildi.

Aralık ayında 400 göçmen Ceuta'nın sınırını delmeyi başarmıştı.

Fas'ta yasadışı olarak yaşayan yüzlerce Afrikalı göçmen her yıl Avrupa'ya ulaşmak umuduyla İspanya'nın Kuzey Afrikada'ki toprakları Ceuta ve Melilla'ya girmeye çalışıyor.

Bu kentler Avrupa'nın Afrika'yla tek toprak sınırları. Aralık ayında sınırı aşan göçmenlerin çoğu yakalanıp Fas'a geri gönderildi.