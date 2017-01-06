Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadağ’da yayın yapan Dnevne Novine gazetesine verdiği mülakatta Markoviç, Karadağ’ın NATO’nun 29’uncu üyesi olacak olmasının ülke tarihinde bağımsızlıktan bu yana yaşanacak en önemli ikinci gelişme olacağını söyledi. NATO üyeliğinin Karadağ’da herkes için yeni bir fırsat doğuracağını belirten Markoviç, üyelik protokolünün onaylanma sürecinin hızlı işlediğini ve şimdiye kadar protokollerin 28 üye ülkeden 17’si tarafından onaylandığını ve üç ülkenin de kısa zamanda onayının gerçekleşeceğini kaydetti. Geçtiğimiz yıl başlayan onay sürecinin Mart ayı sonuna kadar tamamlanmasını beklediklerini ifade eden Markoviç, NATO üyeliğinin ülkenin uzun vadeli istikrar ve refahını güvence altına alacağını dile getirdi.