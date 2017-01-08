Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kudüs’te kamyon kalabalığın arasına daldı. Olayda en az 3 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı. Kamyonun sürücüsü vurulurken, polis olayı “terör saldırısı” olarak değerlendirdi.