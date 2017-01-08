Kudüs’te kamyon kalabalığın arasına daldı. Olayda en az 3 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı. Kamyonun sürücüsü vurulurken, polis olayı “terör saldırısı” olarak değerlendirdi.
Kudüs'te terör saldırısı: 3 ölü
08.01.2017 - 15:32 | Son Güncelleme: 08.01.2017 - 15:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kudüs’te kamyonun kalabalığa dalması sonucu en az 3 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı.
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