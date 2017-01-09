Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mısır'da son 3 yılda 3 yönetim değişti. 3 yönetimin farklı farklı ekonomi politikaları uygulamaları ve Ekim 2015'te Sina Yarımadası'nda Rus uçağının düşmesi ile turist sayısının yüzde 70'lere kadar gerilemesi ekonomiyi derinden sarstı.

Döviz rezervlerinde yaşanan azalma, Mısır cüneyhinin dolar karşısında değer kaybetmesine neden oldu. Serbest piyasada bir yıl önce ABD dolarının değeri 8 cüneyh iken bugünlerde 17 cüneyhe kadar yükseldi.

Doların yükselmesi, temel gıda maddelerindeki fiyat artışını yüzde 100 oranında etkileyince, halk zor duruma düştü. Mısır yönetimi geçici önlemler alsa da, halk rahat bir nefes alamıyor.

MISIR HALKINDAN SİSİ'YE: İNANMIYORUZ

Darbe ile yönetime gelen Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi, ülkedeki ekonomik durumun günden güne kötüleşmesi üzerine 6 ay içerisinde ekonomik durumu iyileştirme sözü verdi. Ancak Mısır halkı, 'Sisi'ye güvenmiyoruz' diyor. Mısırlı uzmanlar da, Sisi'nin sözlerinin gerçeği yansıtmadığı görüşündü. Ekonomistlere göre, Mısır'da bu yıl fiyatlar düşmeyecek, aksine daha da yükselecek.

MISIR'IN BORCU

Arap ülkeleri içinde Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından üçüncü büyük ekonomi olan Mısır'ın durumu gittikçe kötüleşiyor. Mısır'ın toplam borcu; 294 milyar dolara kadar yükseldi.

FABRİKALAR KAPATILDI

Mısır'da darbeden önce Kalkınma Bakanlığı görevini yürüten Yahya Hamid, darbeden sadece bir yıl sonra 400 fabrikanın kapatıldığını, işsizlik oranının yüzde 25'lere çıktığını açıklamıştı.

'6 SAAT DAYANACAK GÜCÜMÜZ YOK'

İşsizlikten şikayet eden yüzbinlerce Mısırlı, yiyecek sıkıntısı yaşıyor. 30 yaşındaki Hind Adil Muhammed isimli kadın, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Kocam günlük çalışan bir işçi ama iş bulamıyor. Yemek yiyemiyoruz. Açız" diyor. 2011 yılında Hüsnü Mübarek yönetiminin devrildiği günü hatırlatan Mısırlı kadın şu ifadeleri kullanıyor:

"O günlere gelmemizin sebebi de bu gibi ekonomik sebeplerdi. Şimdi Sisi 6 ay dişinizi sıkın diyor. 6 saat bile dayanacak gücümüz yokken, nasıl 6 ay sabredelim?"