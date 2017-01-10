Yunanistan’ın başkenti Atina’da sabah saatlerinde PASOK Partisinin merkez binası önünde polislere silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırganlar, kalaşnikoflarla polis otobüsünü taradı. Olayda bir polis yaralanırken saldırganlar kaçtı. Yerel saatle 06.18’de gerçekleştirilen saldırıyı üstlenen olmadı. 