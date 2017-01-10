Yunanistan’ın başkenti Atina’da sabah saatlerinde PASOK Partisinin merkez binası önünde polislere silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırganlar, kalaşnikoflarla polis otobüsünü taradı. Olayda bir polis yaralanırken saldırganlar kaçtı. Yerel saatle 06.18’de gerçekleştirilen saldırıyı üstlenen olmadı.
Atina’da polislere silahlı saldırı
10.01.2017 - 09:31 | Son Güncelleme: 10.01.2017 - 09:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yunanistan’ın başkenti Atina’da polislere silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olayda bir polis yaralanırken, saldırganlar kaçtı.
Etiketler : Atina,yunanistan,
436601 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/436601.aspx
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