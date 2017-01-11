Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Büyükelçisi Salih El-Obaidi üç ay içerisinde Musul operasyonun biteceğini belirterek Başika kampında bulunan Türk askerinin operasyonun sonlanmasından sonra çekileceğini açıkladı. Büyükelçi Salih El-Obaidi, "Başika çözülürse diğer işbirlikleri de görüşülür. Türkiye'nin Irak topraklarında operasyon yapmasını beklemiyoruz" şeklinde konuştu.

Büyükelçi, PKK ve Sincar'daki varlığına ilişkin, terör örgütlerinin varlığına izin vermeyeceğiz açıklamasını yaparak, "Terör örgütlerinin komşu ülkeleri tehdit etmesine izin vermeyeceğiz, PKK dahil yabancı gruplara izin yok" ifadelerini kullandı.