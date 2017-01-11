İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde devam eden Kıbrıs müzakerelerinde taraflar haritalarını sundu. Haritalar, iki tarafın harita uzmanlarının kontrollerinin ardından yerel saatle 19.50'de BM'nin çelik kasasına alınarak kilitlendi.
Kıbrıs görüşmelerinde taraflar haritalarını sundu
11.01.2017 - 22:16 | Son Güncelleme: 11.01.2017 - 22:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde devam eden Kıbrıs müzakerelerinde taraflar haritalarını sundu. Haritalar, iki tarafın harita uzmanlarının kontrollerinin ardından yerel saatle 19.50'de BM'nin çelik kasasına alınarak kilitlendi.
Etiketler : kıbrıs,cenevre,
437184 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/437184.aspx
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