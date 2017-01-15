Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Akar, Riyad'da 13 ülke genelkurmay başkanının bulunacağı "DEAŞ ile Mücadele İttifakı Toplantısı"nda yer alacak.
DEAŞ ile mücadelede "önemli" toplantı
15.01.2017 - 10:12 | Son Güncelleme: 15.01.2017 - 10:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Suudi Arabistan'da, terör örgütü DEAŞ ile mücadele kapsamında 13 ülkenin genelkurmay başkanının yer alacağı toplantıya katılacak.
Etiketler : Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar,
437993 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/437993.aspx
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