ABD Başkanı Barack Obama, Beyaz Saray’daki son günlerinde gizli askeri bilgileri Wikileaks’e sızdırdığı gerekçesiyle tutuklu bulunan eski asker Chelsea Manning’in cezasını hafifletti.
Irak’ın başkenti Bağdat’ta görev yaptığı sırada elde ettiği gizli askeri bilgileri Wikileaks aracılığıyla sızdırdığı suçlamasıyla 2013 yılında toplam 35 yıl hapis cezasına çarptırılan Manning’in 17 Mayıs’ta serbest bırakılacağı belirtildi.
OBAMA GÖREVİ TRUMP'A DEVREDİYOR
ABD Başkanı Barack Obama 20 Ocak Cuma günü görevi Donald Trump'a teslim edecek.