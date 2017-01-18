Reuters'tan gelen bir son dakika bilgisine göre ABD'nin eski başkanlarından George H. W. Bush Houston'da hastaneye kaldırıldı. İlk gelen bilgilere göre sağlık sorununun ne olduğu açıklanmayan 92 yaşındaki Bush'un durumunun şimdilik iyi olduğu ve birkaç gün içinde taburcu edilmesinin beklendiği söylendi.
George Bush hastaneye kaldırıldı
18.01.2017 - 11:01 | Son Güncelleme: 18.01.2017 - 11:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'nin eski başkanlarından George Herbert Walker Bush'un Houston'da hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Etiketler : George Herbert Walker Bush,George Bush,eski abd başkanı,
438927 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/438927.aspx
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