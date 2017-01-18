Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya'nın orta kesiminde yerel saatle 09.25'te 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aynı bölge, saat 10.14'te bu kez 5.7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. 11 dakika sonra ise bu kez üçüncü deprem oldu. Sarsıntıların merkez üssü başkent Roma'ya yaklaşık 110 km.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, depremler arasında aynı bölgede en büyüğü 3.2 olan 5 artçı sarsıntı kaydetti.

Depremler, başkent Roma'da binaları şiddetli şekilde salladı, Reuters haber ajansı metronun tahliye edildiğini bildiriyor.

Roma'dan yazan sosyal medya kullanıcıları, depremleri güçlü bir şekilde hissettiklerini yazıyor.

Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi, sarsıntıların merkez üssünün geçen yıl Ağustos ayında yıkıcı bir depremin olduğu Amatrice'e 7 kilometre olduğunu duyurdu.

İtalya'da geçen yıl Ağustos ayında 6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, 300 kişi yaşamını yitirmişti.

Ekim ayı sonunda yine ülkenin orta kesimlerinde 5.4 ve 5.9 büyüklüğünde iki deprem olmuştu. Büyük paniğe yol açan depremlerden iki gün sonra bu kez ülke 6.6 büyüklüğündeki depremle sarsılmıştı. Can kaybı olmayan depremlerde tarihi yapılar yıkılmıştı.