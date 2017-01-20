Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

IBM'den yapılan açıklamaya göre, geçen yılın dördüncü çeyreğindeki net karı bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 2,1 artarak 4,8 milyar dolara ulaştı. Şirketin 2015'in dördüncü çeyreğinde net karı 4,7 milyar dolardı. Teknoloji devinin 2016 dördüncü çeyrek geliri ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 gerileyerek 21,8 milyar dolar oldu. Şirket, 2015'in ekim-aralık döneminde 22,1 milyar dolar net kar açıklamıştı. IBM'in hisse başına karı da 2015'in dördüncü çeyreğinde 4,84 dolar iken geçen yılın aynı döneminde 5,01 dolara yükseldi. New York borsasının kapanmasını takip eden sınırlı işlemlerde şirketin hisse başına değeri 162,30 dolara kadar gerileyerek yüzde 2,75 düşüş kaydetti.