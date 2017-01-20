Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trump yemin etti ve yeminin ardından konuşma yaptı.

Trump'ın konuşması:

Yüksek Mahkeme Baş yargıcı, sayın başkan Bush, Obama, Clinton ve herkese çok teşekkürler. Biz Amerika'nın vatandaşları olarak büyük bir ulusal çaba içerisinde girmiş bulunuyoruz. Ülkemizi tekrar tesis etmek istiyoruz. Herkesten çok iyi bir çaba görüyoruz. Amerika ve dünya bu çabanın sonuçlarını görecek. Karşımıza zorlukla çıkacak. Pek çok zorlukla karşılaşacağız ama işimizi başaracağız. Bu basamaklarda yıllardır bu şekilde toplanıyoruz. Sayın Başkan Barack Obama ve Michelle Obama'ya katkıları için teşekkür ediyorum. Muhteşemdiler.

"ONLARIN BAŞARILARI SİZİN BAŞARINIZ OLMADI"

Washington DC'deki iktidarı alıyoruz ve sizlere halka veriyoruz. Washington gelişti ancak bu varlığı ne yazık ki insanlar alamadı. Pek çok fabrika kapandı, işlerini kaybeden insanlar oldu ama Washington hep kendini korudu, halkını korumadı. Buradaki zaferler sizin zaferlerle olmadı, onların elde ettikleri başarı sizlerin başarısı olmadı. Kutlanacak şeyler halk için kutlanacak şeyler değildi. Değişim başlıyoru çünkü bu an sizin anınız. Bu an size ait.

Herkes şu an sizi dinliyor. Bu ana kadar böyle bir şey görülmedi. Eğitim sistemi nakit içinde boğulmasına rağmen gençlerimizi ve çocuklarımızı bilgiden mahrum edecek şekilde tesis edilmiş. Suç örgütleri, çeteler birçok insanın hayatını mahfetti. Bütün bu hikaye burada nihayetlenmiş bulunuyor. Biz bir milletiz, tek milletiz. Her birimizin acısı bizim acımız. Onları hayalleri bizim hayallerimiz. Bizim başarımız ancak onların başarısı olursa önemli.

"BUNDAN SONRA GELECEĞE BAKACAĞIZ"

Bütün Amerikalılara yeminim şu olacak. Onlarca yıldır Amerikan sanayiini zora sokacak şekilde uluslararası ticarete yönlendik. Ve bizim askeri gücümüzü ve ordumuzu zayıflatacak hareketlere giriştik. Öyle bir noktaya geldik ki, trilyonlarca dolar harcamışız yurt dışında. Bunlar olup biterken Amerika'nın altyapısı onarılamaz bozukluğa doğru ilerlemeye başladı. Diğer ülkeleri zenginleştirirken bizim ülkemizdeki refah neredeyse kaybolmaya başlamış. Yatırımcılar topraklarımızdan uzaklaşmaya başlamış. Ve milyonlarca Amerikalı çalışanı yolda bırakmış. Orta sınıfın refahı dünyadaki farklı yerdelere dağıtılmış. Şimdi ve bundan sonra sadece geleceğe bakacağız.

"2 BASİR KURALI TAKİP EDECEĞİZ"

Sizi asla yarı yolda bırakmayacağım. Köprüler, havalimanları, tüneller, bu şahane ulusun hizmetine sunacağız. İnsanları işsizlik maaşından çıkartıp tekrar işe yerleştireceğiz ve Amerikan iş gücünü merkeze koyacağız. 2 basit kuralı takip edeceğiz. Amerikalılar tarafından yapılacak her şey ve Amerikalılar işe alınacak. Tüm dünyadaki uluslarla dostane ilişkiler kuracağız. Tabii ki her ulus ve ülke kendi öncelikleri dahilinde ilerlemeyi tercih eder. Biz de ABD olarak kendi önceliklerimizle parlayacağız. Radikal teröristlere karşı savaşacağız ve bu dünyanın yüzünden onları tamamen sileceğiz.

TÖRENDEN NOTLAR:

Bugün yemin ederek ABD Başkanlığı görevini devralacak Donald Trump, ABD Başkanı Barack Obama ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Başkanlık devir teslim gününe, sabah ilk olarak Beyaz Saray yakınındaki St. John's Kilisesinde dua ederek başlayan Trump, eşi Melania Trump ile birlikte Beyaz Saray'a geçti.

OBAMA TRUMP'I KAPIDA KARŞILADI

Obama ile eşi Michele Obama, Trump çiftini Beyaz Saray'ın girişinde kapıda karşıladı. Trump ve Obama çiftinin Beyaz Saray'daki kısa görüşmesinde halef ile selefin birbirlerine başarı dileklerinde bulunduğu ifade edildi.

Beyaz Saray'dan Kongre binasına geçen Trump ve Obama çiftinin, yemin töreni için hazırlanan dev sahnedeki yerlerini alması bekleniyor.

CLINTON, BUSH VE JIMMY CARTER DA TÖRENDE

Törene, aralarında eski başkanlardan Bill Clinton, George W. Bush ve Jimmy Carter gibi isimlerin de olduğu çok sayıda üst düzey davetli ile yüz binlerce Amerikalı katılıyor.

TÜRKİYE'DEN ÇAVUŞOĞLU VE İHSAN DURDU KATILIYOR

Devir teslim törenlerine katılmak üzere Washington'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Başbakanlık Danışmanı İhsan Durdu da yemin törenine katılıyor.