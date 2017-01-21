Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakondi, Macar kamu televizyonu M1'e yaptığı açıklamada, sığınmacıların ülkeye girişini engellemek için daha önce çekilen jiletli tel örgülerin termal kamera, gece görüş sistemi, reflektör ve kayıt sistemleriyle güçlendirildiğini, bölgede çalışan araçların daha hızlı hareket edebilmesi için yeni yollar açıldığını bildirdi.

Özellikle ülkenin güney sınırlarında yeni bir tel örgü sisteminin denendiğini aktaran Bakondi, "Güney sınırına bugüne kadar yapılandan daha yüksek ve daha güçlü yeni tel örgü çekiliyor. Bu tel örgü, normal tel kesme makası ile kesilemeyecek, daha büyük basınca da karşı koyabilecek." diye konuştu.

Ayrıca Bakondi, Avrupa Birliğinin (AB), Macaristan'a bu gibi çalışmalarında hiç destek vermediğini söyledi.

Sığınmacıların Batı Avrupa'ya geçmek için en önemli güzergahlarından biri olan Macaristan, ülkeye girişleri engellemek için Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarına jiletli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırma yoluna gitmişti.

Macar hükümeti 5 Temmuz 2016'da Sırbistan ve Hırvatistan sınırı boyunca "derin sınır kontrolü" sistemini yürürlüğe koymuştu. Sınır bölgesindeki 8 kilometrelik alanda yakalanan sığınmacılar, en yakın tel örgüde bulunan kapıya götürülerek sınırın diğer tarafına gönderiliyor.