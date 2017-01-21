Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD'nin dün yemin eden başkanı Donald Trump arasında kısa sürede bir randevu gerçekleşmeyeceğini açıkladı.

BBC’ye konuşan Peskov, "Putin- Trump görüşmesinin önümüzdeki haftalarda gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Trump, şu an öncelikli olarak Amerika'nın işleriyle meşgul" dedi.

Öte yandan görüşmenin gelecek aylarda düzenlenebileceğini belirten Peskov, net tarihin iki ülke lideri arasında yapılacak telefon diplomasisinde ele alınabileceğini belirtti.

Putin'in Trump'ı tebrik etmek için önümüzdeki günlerde arayacağını aktaran Kremlin sözcüsüne göre, Rus lider ABD Başkanı'yla görüşmeye her zaman hazır.

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, seçim kampanyasından başlayarak Rusya'ya sıcak mesajlar vermişti. ABD istihbarat örgütlerinin Moskova'nın elinde Trump'ın özel görüntülerinin olduğu yönündeki raporu ise, depreme yol açmıştı. İddialar, hem Trump hem de Putin tarafından sert şekilde yalanlanmıştı.

ABD-Rusya ilişkileri, Barack Obama'nın son döneminde hayli gerildi. İstihbarat örgütlerinin Moskova'nın seçimlere müdahale ettiğini duyurmasıyla, Obama ajanlık yaptıkları gerekçesiyle 35 Rus diplomatı sınır dışı etmişti.