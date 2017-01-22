ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasında azınlıklar ve kadınlara yönelik söylemlerini protesto eden binlerce gösterici sokaklara döküldü. Başkenti Washington'daki Trump karşıtı 'kadın yürüyüşü'nde on binlerce gösterici Kongre binasından Beyaz Saray'a doğru yürüdü. Göstericiler arasında dikkat çeken bir isim de vardı. ABD'nin eski Dışişleri Bakanı John Kerry, köpeğiyle birlikle yürüyüşe katıldı.
John Kerry, Trump karşıtı gösterilere katıldı
22.01.2017 - 11:18 | Son Güncelleme: 22.01.2017 - 11:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'nin eski Dışişleri Bakanı John Kerry, köpeğiyle birlikle Washington'daki Trump karşıtı gösteriyle katıldı.
Etiketler : john kery,
440176 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/440176.aspx
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