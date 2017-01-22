Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasında azınlıklar ve kadınlara yönelik söylemlerini protesto eden binlerce gösterici sokaklara döküldü. Başkenti Washington'daki Trump karşıtı 'kadın yürüyüşü'nde on binlerce gösterici Kongre binasından Beyaz Saray'a doğru yürüdü. Göstericiler arasında dikkat çeken bir isim de vardı. ABD'nin eski Dışişleri Bakanı John Kerry, köpeğiyle birlikle yürüyüşe katıldı.